Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı

24.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:35

Sonbaharı yaşayan Avustralya'da adanın doğusundaki şehirleri vuran son 50 yılın en kötü sel felaketinde bilanço günden güne ağırlaşırken, korku filmlerini aratmayan sahneler dünyayı da dehşete düşürdü. Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 40 bini aşarken, asıl büyük tehlike ise on binlerce hayvanın sele kapılması ve çiftliklerin dağılması oldu. 10 dakikada insan öldüren dünyanın en zehirli örümceği de sel sularıyla birlikte evleri istila etti.

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde günlerdir süren yoğun yağışın yol açtığı sel, evleri yerinden söktü, çiftlikleri yok etti, kutsal dağda ise Mars'ı aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. 5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Sydney kentinin kuzey bölgeleri sular altında kalırken, polis salı günü yaptığı açıklamayla otomobillerinde sele yakalanan biri Pakistan uyruklu iki kişinin cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor

100 YILIN FELAKETİ YAŞANIYOR

Uluslararası haber ajansı Reuters, Avustralya'yı vuran sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığını, Sydney'in batı bölgeleri için de yeni tahliye emri verildiğini bildiriyor. Bazı yerlerde 100 yılın felaketinin yaşandığını belirten Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, büyük barajlardaki taşmalar ve nehirlerin yükselmesiyle su seviyesinin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor

ZEHİRLİ CANAVARLAR HER YERDE

Felakette on binlerce hayvan sele kapıldı, çiftlikler dağıldı. Boğulma tehlikesine karşı hayvanları kurtarmak için yoğun mücadele verilirken, inekler kıyıya çekildi. Birçok sahilde ise kuma gömülen inekler görevliler ve çevrede yaşayanlar tarafından kurtarıldı. Ancak asıl korkutucu sahneler, birçok ev ve bahçede kaydedildi.

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor

YÜZLERCE YILAN EVLERE KAÇTI

Dünyanın en zehirli örümceği sel sularıyla birlikte evleri istila etti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duvarlarda binlerce örümceğin olduğu görüldü. Ayrıca söz konusu örümceklerin sel sularının üstünde ilerlemeye çalıştığı fotoğraflar da yayınlandı. Huni yuvalı örümceklerin ısırdığı insanlar, 10 dakikada ölebiliyor. Felaket ayrıca yüzlerce yılanın evlere kaçmasına neden oldu, minderlerin altından yılanların çıktığı sosyal medya görüntüleri büyük ses getirdi.

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı
Haber Yorumları (16)
ATARABASI SOMAN: bunda bi şey yok abi, yüz yılın felaketini insanlar en büyük insanlık dramı olarak yaşıyor, bizi bu hale getirenler utansın abi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KASIM: Bunlar develer çok su içiyor diye katleden degilmi
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
AYBAR: 10 binlerce deveyi öldürdünüz, Tanrinin laneti üzerinizde, daha beter olun. .
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Hakan Kutlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:05:41. #1.15#
title