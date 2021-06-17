Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı

Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret eden Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, avukatların sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Bakan Gül'e sundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret eden Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, avukatların sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Bakan Gül'e sundu.

Birçok kez avukatların yaşadığı sıkıntı ve taleplerini dile getiren Aydın Baro Başkanı Aydın Av. Gökhan Bozkurt, bu kapsamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Diğer illerin baro başkanlarının da bulunduğu ziyarette Başkan Bozkurt, avukatların sorunları ve çözüm önerilerinin içerdiği dosyayı Bakan Gül'e takdim etti.

Adalet Bakanlığı'na yapılan ziyarette avukatların yaşadıkları sorunlar ile gündemde olan bazı yasal düzenlemeler ile ilgili görüşlerini paylaştıklarını söyleyen Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, "Adalet Bakanı ve Bakanlık bürokrasisine avukatlık mesleğinin, meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi bıkmadan, usanmadan; genel kurullardan, adli yardım ödemelerinin geriden gelmesine, dosya inceleme sorunundan duruşma tutanağı meselesine kadar bir kez daha anlattık. Gerçekleştirilen toplantıda adli yardım ücretlerinin geç ödenmesi, avukata yönelik şiddet, beraat vekalet ücretleri, meslektaşların dosya incelemede yaşadığı sıkıntılar ve sair tüm sorunları, çözüm önerileriyle birlikte, bir kez daha kapsamlı bir dosya halinde sunduk. Mesleğimiz için, meslektaşlarımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Tamer Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:06:44. #1.15#

title