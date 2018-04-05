Bolu'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Anıt Park'ta düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende, Bolu Barosu Başkanı Ferit Atalay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasını ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Atalay, törende yaptığı konuşmada, avukatlar olarak hak arayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, onların onların yasa önündeki savunucuları olduklarını ifade ederek, "Bizler kimseden emir ve talimat almadığımız gibi savunduğumuz kişi de değiliz. Bizler yargının asli ve kurucu unsuruyuz." dedi.