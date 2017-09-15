Avukatının Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Çelik'in evinde polis ekipleri inceleme yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ



Kemal Kılıçdaroğlu ise Çelik'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hayatım boyunca hep demokrasi ve insan haklarını savundum. Belge olmadan kimseyi suçlamadım ama bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası. Yapılan mücadele FETÖ'ye destek mücadelesidir. Bir avukat yargıtayda FETÖ'nün egemen oluğunda istifa eden bir avukattır. Akıl tutulması var, ne diyeyim" dedi.



(İHA)