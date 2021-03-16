Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi
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Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi

16.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:15
Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi

İstanbul Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan kâtip hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme yargılama kapsamında telefonundan farklı kadınlara ait etek altı fotoğrafları ortaya çıkan kâtibi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşen olayda, iddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bir kişi avukatın yanına giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat, bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikâyetçi olmuştu.

"SUÇUNU İTİRAF EDİNCE TUTUKLANMIŞTI"

Sabah'ın haberine, göre adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli S.M.S. olduğu tespit etti. Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan kâtip S.M.S. savcılığa teslim edilmiş, şüpheli katip görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin önlenmesi bürosunca kâtip hakkında dava açılarak, hazırlanan iddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen kâtibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatıldı.

BAŞKA KADINLARIN DA GÖRÜTÜLERİ ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.M.S'ye ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sunularak, raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan 2 adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edildi. Telefondan çıkan kayıtlarda, iki kadına ait etek altı görüntüleri bulunurken, adliye koridorlarında iki kadının arkasından yürürken çekilen video kayıtlarına rastlandığı belirtildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Mahkemede üzerine atılı suçu işlediğini itiraf eden S.M.S., pişman olduğunu ifade ederken mağdur avukat kendisine yapılan eylemden dolayı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sınunda mağdur avukata karşı üzerine atılı kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği gerekçesiyle S.M.S.'yi, 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Haber Yorumları (7)
ROSSE: Bence yarı çıplak gezenlerin de bu suçta payı var.
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MUÇA: avukatlarda turist gibi giyiniyor
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ADANALI CABO: direk tedavilik bi durum virüs gibi sapıklarda mutasyon geçirdi memlekette
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