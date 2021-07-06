Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?

Avukat İdris Şahin, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Serbest avukatlık yapan İdris Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetçi ve avukat olan İdris Şahin, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Serbest avukatlık yapan İdris Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AVUKAT İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

İdris Şahin, 18 Mart 1974 tarihinde doğan Türk siyasetçi ve Avukattır.

1974 yılında dünyaya gelen İdris Şahin aslen Çankırılıdır. Eski AK parti milletvekili olan İdris Şahin son dönemde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İdris Şahin'in asıl mesleği Avukattır.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında uzman olan İdris Şahin, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İdris Şahin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babası.

İDRİS ŞAHİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İdris Şahin, 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.