Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?

Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Avukat İdris Şahin, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Serbest avukatlık yapan İdris Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetçi ve avukat olan İdris Şahin, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Serbest avukatlık yapan İdris Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AVUKAT İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

İdris Şahin, 18 Mart 1974 tarihinde doğan Türk siyasetçi ve Avukattır.

1974 yılında dünyaya gelen İdris Şahin aslen Çankırılıdır. Eski AK parti milletvekili olan İdris Şahin son dönemde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İdris Şahin'in asıl mesleği Avukattır.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında uzman olan İdris Şahin, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İdris Şahin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babası.

İDRİS ŞAHİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İdris Şahin, 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müslüm Gürses Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avukat İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 22:40:34. #1.14#

title