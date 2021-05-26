Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Haberler | 3. Sayfa

Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis Ümraniye'de görüşmek için ofisine gelen avukat Hüseyin Yama'yı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet...

Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis

İSTANBUL - Ümraniye'de görüşmek için ofisine gelen avukat Hüseyin Yama'yı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ümraniye'de 8 Temmuz 2019 tarihinde avukat Hüseyin Yama'nın(38), inşaat ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri Kılıç tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç cezaevinden bağlanırken, Hüseyin Yama'nın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatı Hasan Kılıç, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini söyleyerek, "Avukatlar yargı görevini yerine getiren kişilerdir. Maktül görevinden dolayı öldürülmüştür. Sanıkla maktul arasında husumet vardır" dedi. Katılan avukatlardan Veysel Kesat söz alarak, "Sanık cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlemiştir. Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılsın" dedi.

Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Mehmet Sabri Kılıç, maktulü yıllardır tanıdığını, aileyle aralarında çıkan ihtilafta ara bulucu olduğunu söyleyerek, olay günü maktulün çekmecesinde duran silaha bakmak istediğini söyledi. Kılıç, "Ben şarjörü çıkarayım öyle vereyim dedim. Silahı maktule vermek isterken patladı. Maktul yan oturuyordu ve bu nedenle şakağına denk geldi. Olay bir kazadır, beraatimi isterim" diye konuştu. Sanık avukatları ise müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ı "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis
Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis
Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis
Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhite ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

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