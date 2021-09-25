Avukat Elif Akar, şarkı söyleyip dava kazandıkları duruşmayı anlattı

Avukat Elif Akar, asıl ilginç olayların mahkemenin karar duruşmasında yaşandığını, "Ünlü sanatçının başına gelen talihsiz bir olay yüzünden dava edildiğini öğrendim. Avukatıyla anlaşamayınca benimle irtibata geçti.Hakkındaki şikâyete binaen, kasten adam yaralamaktan tazminat ve hapis istemiyle dava açılmış. Davada delil kabul edilebilecek kamera kaydı ve şahit olmadığı için kişilerin birbirine karşı sözleri ve suçlamalarından başka bir argüman sunamadık. Ancak karşı taraf da aracın jantlarını çalmaya çalışırken elleri aracın altıda kalan sabıkalı bir hırsızdı. Her iki taraf da iddiasını destekleyecek kanıtlar sunamamış olmasına rağmen kanun elbette müvekkilimden yanaydı.Ama yine de hâkimin alacağı karar geçerli olacaktı. Karar duruşmasında hâkim ünlü şarkıcının mahkemede şarkı söylemesi karşılığında davayı kazanabileceğimizi söyledi." Şeklindeki sözleri ile açıkladı.

Avukat Elif Akar, davanın karar duruşmasında yaşanan gelişmenin sonucunu, "Bu istek karşısında hepimiz şaşırdık. Hatta hâkimin şaka yaptığını düşündük. Ama hâkimin ciddi bir şekilde isteğini yenilemesiyle müvekkilim olan şarkıcı, hâkimin istemiş olduğu şarkıyı söyledi ve mahkeme salonundan davayı kazanmış olarak ayrıldık. Elbette karar müvekkilimin şarkısı yüzünden değil de karşı tarafın sabıkası yüzünden lehimize sonuçlandı. Ama hâkimin bu isteği oldukça ilginç ve beklenmedik bir durumdu." diyerek ifade etti.

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