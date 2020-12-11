Avucuna "iş" ve "aş" yazan 45 yaşındaki adam, kendini demir parmaklıklara astı

Samsun'da iddialara göre eline "iş-aş" yazan bir kişi, İMKB Anadolu Lisesi önünde demir parmaklıklara bağladığı iple yaşamına son verdi.

Samsun'un Canik ilçesinde iddialara göre, bir vatandaş okulun demir parmaklarına bir iple asılı vaziyette duran kişiyi görünce polis ekiplerine bildirdi.

AVUCUNA "İŞ VE AŞ" YAZMIŞ

Olay yerine gelen polisler, şahsın kimliğini tespit etti. 45 yaşında olduğu öğrenilen Metin I. adlı vatandaşın, bir eline 'iş' ve 'aş' ve diğer eline ise 14 Nisan 2020'de hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı 'Haydar Baş'ın adını yazdığı görüldü.

OTOPSİ YAPILACAK

Diğer yandan şahsın üzerinde bir de intihar notu çıktı. Şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu Metin I'nın kesin ölüm nedeni belli olacak.

Öte yandan kentteki tüyler ürperten intihar, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.