AVŞA-YENİKAPI SEFERİNDE YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
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AVŞA-YENİKAPI SEFERİNDE YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

AVŞA-YENİKAPI SEFERİNDE YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avşa-Yenikapı seferini düzenleyen deniz otobüsünün karaya yanaşmasına yaklaşık yarım saat kala bazı yolcular kapıya yönelince oturan yolcular tepki gösterdi.

Avşa-Yenikapı seferini düzenleyen deniz otobüsünün karaya yanaşmasına yaklaşık yarım saat kala bazı yolcular kapıya yönelince oturan yolcular tepki gösterdi. 'Buraya yığılmayın, nefes alamıyoruz' diyerek ayaktaki yolcuları uyardı. Yolcular arasında tartışma çıktı. 

Saat 18.30'da Avşa-Yenikapı seferini düzenleyen deniz otobüsü dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Yenikapı İdo Terminali'ne yaklaştı. Deniz otobüsünden karayı gören bazı yolcular çıkış kapılarına doğru ayaklandı, çıkış kapılarının çevresinde yoğunluk oluştu. Kapıların etrafında oturan yolcular ise ayaktaki yolculara 'Geminin yanaşmasına 30 dakika var, yerinize oturun' diyerek yolcuları uyardı. Ayaktaki bir yolcu ile oturan bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmadaki iki tarafa da yolcular destek verdi. Oturan yolculardan bazıları 'Nefes alamıyorum' diyerek bazıları da "Belki de şu an bir cinayet işlediniz. Belki de birisine virüs bulaştırdınız, yakın zamanda ölecek' diyerek sosyal mesafe ile ilgili de ayaktaki yolculara tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

"KOLTUKLARIMIZDA NEFES ALAMAZ HALE GELDİK"Ayaktaki yolculara tepki gösterenlerden biri olan Nihal Yıldırım, "Geminin iskeleye yanaşmasına daha yarım saat kala yolcuların hepsi kapının ağzına yığıldılar. Burası bizim koltuklarımız ama biz koltuklarımızda nefes alamaz hale geldik. Hiçbir yetkili veya görevli bu insanları uyarmıyor" diye konuştu. 

Görüntü dökümü---------------------Tartışma anları Oturan yolcuların tepkileri Nihal Yıldırım ile röportaj 

Genel ve detaylar 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVŞA-YENİKAPI SEFERİNDE YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI - Haberler
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