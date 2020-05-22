Avşa Adası'nda Bugüne Kadar Hiç Koronavirüs Vakası Görülmedi Her yaz binlerce turisti ağırlayan Avşa Adası'nda hiç koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Adada yer alan konaklama tesislerinin açılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Her yaz binlerce turisti ağırlayan Avşa Adası'nda hiç koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Adada yer alan konaklama tesislerinin açılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Avşa Adası'nda Hiç Vaka Bulunmuyor

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Avşa Adamızda çok şükür virüs başladığından bugüne kadar hiçbir pozitif vakaya rastlanmamış, adaya giriş ve çıkışlar kontrollü olduğu için kaymakamlık, belediye ve sağlık müdürlüğünce her türlü tedbir alınmış olup şu an itibariyle hiç bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Avşa, Marmara, Ekinlik adalarının kış aylarında nüfusu 9 bin 730 kişidir. Ama yaz aylarında bu nüfus 200 bine kadar çıkıyor. Bütün vatandaşlarımıza maske dağıtıp, sokağa çıktıkları zaman maskeyle çıkmalarını sağlıyoruz. Özellikle Avşa Adası'nın komple dezenfekte çalışmasını yaptık.

Adamızda gerekli önlemleri aldık. Avşa Adamızda vaka sayısı şu an itibariyle sıfır. Hiçbir vatandaşımız bu süre zarfında pozitif olmadı."

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası, Balıkesir'de bulunmakta ve Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlıdır. Adaya ulaşım gemiler ile sağlanmakta.