Avşa Adası'nda bayram tatili yoğunluğu
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Avşa Adası'nda bayram tatili yoğunluğu

Avşa Adası'nda bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında bayram için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Aksoy, "Bütün oteller, moteller, pansiyonlar dolu olduğu gibi evlerdeki kalabalıkla artık Avşa Adası nüfusunun 15 katını ağırlıyor. Bizler belediye olarak her türlü çalışmamızı yaptık. Bütün izinleri kaldırdık. Herkes 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah güzel bir bayramı kazasız belasız atlatırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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