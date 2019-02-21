Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti

Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi. Komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: Euronews.com

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