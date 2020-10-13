Avrupalı gökbilimciler, kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
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Avrupalı gökbilimciler, kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi

13.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:58
Avrupalı gökbilimciler, kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi

Avrupalı gökbilimciler dünyaya 215 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Eridanus takımyıldızındaki bir kara deliğin, yakınındaki bir yıldızı 'spagetti' şeklinde sarmal olarak yok edişini görüntüledi.

Avrupalı gökbilimciler dünyaya 215 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Eridanus takımyıldızındaki bir kara deliğin, yakınındaki bir yıldızı 'spagetti' şeklinde sarmal olarak yok edişini görüntüledi.

Gökbilimcilerin Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nden tanık oldukları olayda, bir yıldızdan gelen ışığın süper kütleli bir kara delik tarafından parçalandığını gördü. Gökbilimciler, gözlemledikleri olayı "Şanssız bir yıldız, bir galaksinin merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin çok yakınında gezinirken, kara deliğin aşırı kütle çekim kuvveti, yıldızı ince malzeme akışlarına dönüştürdü" ifadeleriyle betimledi. Yıldız şeritler halinde sarmal olarak kara delik tarafından yok edilirken, gökbilimciler olaya spagetti makarnasından esinlenmiş bir astrofizik terimi olan "Spaghettifikasyon" olduğunu belirtti.

SPAGHETTIFIKASYON NEDİR?

Astrofizikte spagettifikasyon, çok güçlü homojen olmayan bir yerçekimi alanında nesnelerin uzun ince şekillere dikey olarak gerilmesi ve yatay olarak sıkıştırılmasıdır; aşırı gelgit kuvvetlerinden kaynaklanır.


Avrupalı gökbilimciler, kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Avrupalı gökbilimciler, kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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