Avrupa'ya Açılan Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.



İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 2 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 80 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü İsmail Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 saattir sırada beklediğini söyledi.

Uzayan kuyrukların şoförlerin işini zorlaştırdığını aktaran Kılınç, "Dün akşamda beri sıradayım. Kuyruğun sebebini tam olarak bilemiyoruz. Sırada beklerken birçok sorunumuz oluyor. Yemeğimizi dolaplarımızda kuyrukta yemek zorunda kalıyoruz. İnsani ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Yol kenarları çöp içinde. Belediye buraya çöp kutusu koymalı. Burası uluslararası yol. Herkes buradan geçiyor ve bu kötü görüntüyü görüyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini dile getiren Ali Ülger de kuyrukların Türk ekonomisine zarar verdiğini savundu.

Bulgar tarafının yeteri kadar çalışmamasından dolayı kuyrukların uzadığını düşündüğünü ifade eden Ülger, "Türk tarafı gerekli alımları yapıyor ancak Bulgar tarafı çok yavaş çalışıyor. Bu bizim ihracatımızı etkiliyor. Sırada beklemek bizim için hep çile. Kışın soğukta yazın kavurucu güneşin altında sırada saatlerce bekliyoruz. Bu durum yıllardır böyle kalıcı bir çözüm istiyoruz." dedi.