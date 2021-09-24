"Avrupa Spor Haftası" Türkiye'nin 81 İlinde Eşzamanlı Olarak Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Başkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" temasıyla Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 23 Eylül 2021 tarihinde Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış programına katıldı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında "Aktif ol" ("Be active") sloganı ile ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde kutlanıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri