Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu " sorusu yer aldı. Peki, Biontech yan etkileri nelerdir? Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

AVRUPA SİNOVAC AŞISINI KABUL EDİYOR MU?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu " sorusu yer aldı. Peki, Biontech yan etkileri nelerdir? Avrupa Sinovac aşısını kabul ediyor mu?

Yunanistan hükümeti BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson,SputnikV, CanSino, Sinopharm ve Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşılarını kabul ediyor.

Sinovac aşısına izin durumu ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu yüzden en net bilgiyi ülkelerin temsilciliklerinden almak mümkündür?