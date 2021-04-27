Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber ve Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber ve Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli gururumuz Hakan Reçber ile başarılı teknik direktörümüz Servet Tazegül, RTÜK'e teşrif ettiler. Olimpiyat madalyası sözü aldığımız ve spor yayınlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğumuz ziyaret için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:55:24. #1.15#

title