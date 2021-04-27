Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber ve Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.