Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

İzlanda'da Cumartesi günü düzenlenen seçimlerde parlamentoya giren kadın vekillerin sayısı erkekleri geçti. Ülkedeki seçim sonuçlarına göre kadınlar parlamentodaki 63 sandalyenin 33'ünü kazanarak yüzde 52 oranında çoğunluk elde ederken, erkek vekiller 30 sandalye elde etti. İzlanda böylece çoğunluğu kadınlardan oluşan parlamentosu ile Avrupa'da bir ilke imza atmış oldu.

Parlamentolararası Birlik verilerine göre, kadın vekiller daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde yapılan seçimlerde yüzde 50 barajını aşamamıştı. Yüzde 50 kadın milletvekili oranına en çok yaklaşan ülke ise yüzde 47 ile İsveç olmuştu.

İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi. İzlanda, aynı zamanda 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu. Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961'de kabul etmişti.

Dünyada şu anda İzlanda hariç yalnızca 5 ülke meclisinde yüzde 50'nin üzerinde kadın temsilci bulunuyor. İki kademeli meclis olan Ruanda'daki alt meclisin yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Küba yüzde 53 kadın vekil oranıyla ikinci sırada yer alırken, Nikaragua, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 50 kadın temsilci yer alıyor. - REYKJAVİK

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Marcao Şenol Güneş Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:02:12. #1.17#