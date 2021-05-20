Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı
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Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı

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Faslı göçmenlerin İspanya'ya yüzerek ya da yürüyerek geçişi sürüyor. Açıklanan son verilere göre son 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya ulaştı. Açık denizde göçmenlerin geçişi esnasında, bazı insanlık dışı sahneler de görüntülendi. İspanya askerlerinin, mültecilere şiddet uygulayıp Fas sınırından denize attığı görüntüler ortaya çıktı.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek son iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

İspanya İçişleri Bakanlığı, dün Ceuta kentine 17 Mayıs'tan bu yana yasa dışı yollardan geçiş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin çoğunluğunu Fas'a geri gönderdiğini açıkladı. Yaşanan gerilim sırasında İspanya'nın uyguladığı insanlık dışı hamleler de kameralara takıldı.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER

İspanya askerlerinin, mültecilere şiddet uygulayarak Fas sınırından denize attığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerde, askerlerin sınırdan geçmeye çalışan mültecilere coplarla vurarak denize attıkları görüntüler yer alıyor.

GALİ'NİN GİZLİCE GETİRİLMESİ DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OLDU

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: napıcaktı bizim gibi kabul edip sonra onları besliyeceklermiydi gitsinler ülkesinde yaşasınlar
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