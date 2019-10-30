Avrupa Konseyinden tartışmalı Türkiye raporu - STRAZBURG

30.10.2019 21:09

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyinde kabul edilen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendirilmesi için Türkiye'ye çağrıda bulunulan rapora ilişkin, "Raporun adil ve dengeli şekilde yazılmadığını, sadece muhalif bir gözle yazıldığını ve raportörün objektifliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Raporu reddediyoruz." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde, Türkiye'de düzenlenen 31 Mart yerel ve yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin hazırlanan rapor, 7 "hayır" ve 5 çekimser oya karşı 127 oyla kabul edildi.

Raporda, Türkiye'ye bir gözlem heyetinin gittiği hatırlatılarak, seçimlerin bir düzen dahilinde yapılmasından ve iyi yönetilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Seçimlere katılımın yüksek olduğuna işaret edilen raporda, Türk yargısının seçime giren siyasi partilerin finansmanını yeteri kadar detaylandırmadığını, bu nedenle partilerin, seçim kampanyasını eşit şekilde düzenleyemediği iddia edildi.

Raporda, seçimlerde ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu da ileri sürüldü.

Seçimlerde sandık başkanı ve başkan yardımcısının memur olması gerektiği yönündeki kanunun değiştirilmesi gerektiğine de işaret edilen raporda, Türkiye'ye, YSK'nin tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendirilmesi için çözüm üretilmesi konusunda çağrı yapıldı.

Rapor oylanmadan önce düzenlenen oturumda konuşan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, Türkiye'deki yerel seçimlerin birçok ülkede yapılandan daha organize şekilde düzenlendiğini söyledi.

Buna karşın seçimlerde birçok sorunun ortaya çıktığını öne süren Dawson, adayların adil ve eşit şekilde kampanya düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dawson, Türkiye'de yargının adil olmadığını savundu.

"Bahsettiği ülke Türkiye değil"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da oturumdaki konuşmasında, Dawson'ın iddialarına tepki gösterdi.

Büyükakın, "Raportör sunum yaparken 'acaba hangi ülkeye gitti, hangi ülkedeki koşullardan bahsediyor' diye endişelendim. Bahsettiği ülkenin Türkiye olmadığını biliyorum." dedi.

Dawson'ın durumu retorikle anlatmasının son derece gerçek dışı olduğunu kaydeden Büyükakın, "Türkiye'ye geldiğinde güvenlikten bahsetti. Ben de Strazburg'a indiğimde güvenlik ve terör riskinin olmadığı bu şehirde uzun namlulu silahlarla askerlerin çevrede dolaştığını gördüm. Hemen yan tarafta kapının önünde aynı askerler var. Hangi güvenlik riskinden bahsediyorlar?" diye konuştu.

"Raportör objektif değil, raporu kabul etmiyoruz"

Büyükakın, "Raporun adil ve dengeli şekilde yazılmadığını, sadece muhalif bir gözle yazıldığını ve raportörün objektifliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Raporu reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Dawson'un Türkiye'de yargının adil olmadığına yönelik iddiasını "şiddetle" reddetti.

Her ülkede olabileceği gibi hukuk sisteminde eksiklerin bulunabileceğini ancak bunun Meclis tarafından düzeltilebileceğini belirten Akgün, yenilenen İstanbul seçimlerinin, Avrupa tarafından demokrasinin aleyhine gibi algılansa da bunun Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA