Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı
Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı. 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, 29 Ocak Avrupa Parlamentosunda oylanacak
24.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:39
Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı.
Komisyonu Başkanını Ursula von der Leyen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile AP'nin oyuna sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladık" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com