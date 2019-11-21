Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi
Haberler » Dünya » Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi - Haber

Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.

21.11.2019 01:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:04
Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi

'ın başkenti Zagreb'de, Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.


EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen (AB) Konseyi Başkanı getirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et