Avrupa Ereğlililer Derneği üyelerine sağlık hizmetlerinde indirim Avrupa Ereğlililer Derneği Başkanı İsmail Aydın, dernek üyesi ve birinci derece yakınlarının Ereğli ilçesindeki özel hastanelerden sağlık hizmetlerinden yüzde 20 ila 50 oranında indirimle yararlanacağını bildirdi.

Avrupa Ereğlililer Derneği Başkanı İsmail Aydın, dernek üyesi ve birinci derece yakınlarının Ereğli ilçesindeki özel hastanelerden sağlık hizmetlerinden yüzde 20 ila 50 oranında indirimle yararlanacağını bildirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki özel Anadolu ve Echomar hastaneleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda dernek üyelerinin ve birinci derece yakınları için yüzde 20 ila 50 oranında sağlık hizmetlerinde indirime gidileceğini belirtti.

Kısa sürede önce kurulan derneğin Avrupa'da yaşayan Ereğlilileri bir araya getirme hedefinde olduğunu anlatan Aydın, "Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki iki özel hastane ile görüşme yaptık ve anlaştık. Hem üyelerimiz hem de birinci derece yakınları sağlık ücretlerinde indirim uygulanacak. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık vermek." dedi.

Kaynak: AA