Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
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Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor

Anadolu Ajansı / Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu - Haberler | Güncel

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Uganda'nın başkenti Kampala'da 11 ayrı noktada kurdukları kardeşlik sofralarında yüzlerce çocuk iftar yapıyor.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Uganda'nın başkenti Kampala'da 11 ayrı noktada kurdukları kardeşlik sofralarında yüzlerce çocuk iftar yapıyor.

Merkezi Avrupa'da olan ve Türk vatandaşların kurduğu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Kampala'nın dezavantajlı mahallelerinde bulunan 11 ayrı cami ve okulun bahçesinde kardeşlik sofrası kurdu.

Ramazan ayı boyunca kurulacak kardeşlik sofralarında, aralarında yetimlerin de bulunduğu yüzlerce öğrenci bir arada iftar yapıyor.

Bu destek sayesinde mutlu olan yetim çocuklar, hayırseverler ve Türkiye'ye dua etti.

Çocuklarla sohbet eden insani yardım organizasyonu üyeleri zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, "Ramazan paylaşmaktır." diyerek gönüllülerle bu yıl da yollara düştüklerini söyledi.

Özellikle yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olduklarına işaret eden Ataş, proje kapsamında kişilerin, ailelerin, kurumların, arkadaş gruplarının, sınıf veya okulun bir yetime sponsor olabildiğini aktardı.

"Aylık 40 avro bağışlayarak sponsoru olduğunuz yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayabilirsiniz." diyen Ataş, şunları kaydetti:

"Yetim destekleme için yapılan tüm yardımlar yetim yardım havuzunda değerlendirilir. Bu havuzda toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak ayrıca ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyuları, camiler ve okulların temel atma ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz."

Ekiplerin ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ayrıca kumanya, adak, sadaka, kurban eti, fitre ile bayramlık kıyafetler ulaştıracağı belirtildi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu

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