Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı'
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Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı'

Avrupa’da birçok kurum Türkçe, Osmanlıca ve Türkiye kültürü üzerine eğitim veriyor. Peki Avrupalılar günümüzde niçin Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor? Eğitim kurumları niçin Türkçe ve Osmanlıca bölümler açıyor? Strazburg Üniversitesi Türk Etüdleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Samim Akgönül değerlendirdi

18.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:12
Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı'

'da birçok ülkede üniversiteler Türkçe, ve kültürü üzerine eğitim veriyor. Her yıl yüzlerce kişi Türkçe öğrenmek için bu eğitim kurumlarının kapısını çalıyor.


Peki Avrupalılar günümüzde niçin Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor? Türkçe bölümüne kimler en çok başvuruda bulunuyor? Tarihten günümüze Avrupa'da Türkçe eğitimi nasıl bir gelişim gösterdi? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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