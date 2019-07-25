Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı; Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda en sıcak günler

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken birçok ülke perşembe günü tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Sıcak hava dalgası Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da etkisini gösterirken bu ülkelerde sıcaklık rekorları kırıldı.

İngiltere'de en sıcak Temmuz ayı

İngiltere Meteoroloji Kurumunca, 39 derece ile bugüne kadar görülen en sıcak günün kayıtlara geçebileceği belirtildi. Kurumun açıklamasında, "Sıcak hava dalgaları, olağanüstü hava olaylarıdır. Ancak araştırmalar, iklim değişikliğiyle bunların daha yaygın hale gelebileceğini ve muhtemelen düzenli olarak görülebileceğini gösteriyor." ifadesine yer verildi. Kurumun açıklamasına göre perşembe günü 36,9 derece sıcaklık ölçülürken bu temmuz ayı için rekor olarak kayıtlara geçti. Ülkede bugüne kadar en yüksek sıcaklık 38.5 ile Ağustos 2003'te ölçülmüştü. Bir demir yolu firması, sıcaklar nedeniyle Londralılara bugün seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle