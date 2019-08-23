Avrupa'da "etek altı görüntüsü çekmek suç kapsamına alınsın" çağrıları artıyor
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Avrupa'da "etek altı görüntüsü çekmek suç kapsamına alınsın" çağrıları artıyor

İngiltere’den sonra Almanya’da da kadınların gizlice etek altı görüntüsünü çekmenin suç kapsamına alınması için girişim başlatıldı.

23.08.2019 11:45
Avrupa'da

İngiltere'den sonra Almanya'da da kadınların gizlice etek altı görüntüsünü çekmenin suç kapsamına alınması için kampanya başlatıldı.


Almanya'da etek altı video ve fotoğraf çekenlere yasak getirilmesi için başlatılan girişimlere Hannah Seidel öncülük yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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