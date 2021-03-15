Avrupa'da AstraZeneca krizi! Aşının kullanımını durduran ülke sayısı 14 oldu

Avrupa Birliği ülkelerinin AstraZeneca şirketi tarafından üretilen koronavirüs aşısına yönelik kısıtlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aşıyı askıya almasının ardından sayı 14'e yükseldi.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımının askıya alındığı açıklandı. Kararın, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını söyledi.

İSPANYA'DA DA ASKIYA ALINDI

AstraZeneca'nın yan etkileriyle ilgili çıkan iddialardan dolayı, İspanya da bu aşının kullanımını askıya alan ülkelere dahil oldu. Sağlık Bakanı Carolina Darias, AstraZeneca ile ilgili karar almak için ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerindeki yerel yönetimlerin sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle acil toplantı yaptı. Darias, bu toplantıda, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca ile ilgili kararının bekleneceğini ve ilk aşamada 15 gün boyunca bu aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

ASTRAZENECA, AVRUPA'DA ASKIYA ALINIYOR

Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya'nın da bulunduğu Avrupa'da birçok ülke, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu ülkelere Almanya'da eklendi. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür" denildi.