Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi

12.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:04

Karabük'te iki mahalleyi birbirine bağlayan yaya köprüsüne Avrupa Boks Şampiyonu Elif Güneri'nin adı verildi.



Karabük Belediyesi tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısında alınan karar ile İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri'nin adı Kartaltepe ve Yenişehir Mahallelerini birbirine bağlayan yaya köprüsünde yaşatılacak



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Hemşerimiz Şampiyon Elif Güneri'nin ismi yaya köprüsüne verilerek sporcumuz onure edilmiş oldu. Alınan bu karar ile gençlere sporda ve bilimde başarılı olmak için iyi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA