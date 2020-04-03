Avrupa Birliği'nin sırt çevirdiği İtalya'ya Türkiye'den yardım geldi!.. Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak; bu gece (01.05.2020 Çarşamba) Instagram' da canlı yayınında İtalya'da yaşayan Türk Fatih Yıldırım ile canlı bağlantı gerçekleştirerek, İtalya'daki son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

İtalya'nın Padova şehrinde uzun yıldır yaşayan gurbetçi Türk Fatih Yıldırım ile bu gece ) Instagram aracılığıyla canlı yayın yapan Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, son gelişmeleri birebir kendisinden dinledi.

Fatih Yıldırım; "İtalya'da 10 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı mevcut. Polis dışarı çıkan vatandaşa 235€ para cezası kesmektedir. Belediye evlere gıda malzemesi bırakmaktadır. 2 milyon kişinin çalıştığı iş yerleri kapandı. Burada polis devriye gezip sürekli uyarı yapmaktadır. Sokakları Jandarma korumaktadır. Tüm şirketler çalışanlarına maske ve eldiven dağıtımı yaptı. İşten çıkarma yapılmamakta, ancak %50 maaş ödemesi yaparak, onları mağdur etmemektedir. Ölüm ve vaka sayısı arttıkça halkta korku ve panik artmaktadır. İtalya'nın salgının önüne geçmemesi korkuyu arttırmaktadır. Burada bugün sadece 800 kişinin ölümü gerçekleşti. Bu da olayın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. İtalya Hükumeti, Avrupa Birliği'nden yardım talep etmiş ancak halen dönüş olmamıştır. Bundan sebep ülkede tüm Avrupa Birliği bayrakları indirilmiş durumdadır. Buraya Avrupa Birliği ülkesi olmamasına rağmen sadece Türkiye'den yardım gelmiştir. Burada, Devlet liderleri çok agresif davranmakta ve açıklamalarında sürekli 'İşimiz gökyüzüne kaldı' demektedir." diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler