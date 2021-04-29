Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasındaki kriz büyüyor! AB konuyu yargıya taşıdı
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Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasındaki kriz büyüyor! AB konuyu yargıya taşıdı

Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği ile ABD'li dev ilaç firması Astrazeneca arasındaki kriz günden güne büyüyor. Krizi daha da derinleştirecek son hamle Avrupa Birliği'nden geldi. Konu, yargıya taşınırken Avrupa Komisyonu firmaya sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ediyor.Birçok ülke umudunu aşıya bağlamışken, tedarikte yaşanan aksaklıklar,ülkeler arasındaki krizleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Avrupa Birliği, ABD'nin ilaç devi, Astrazeneca tarafından üretilen koronavirüs aşılarının, tedarikine yönelik sözleşmeye uyulmadığı ve teslimatın güvenilir bir planlamayla gerçekleştirilmediği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

DEV İLAÇ FİRMASINDAN YANIT GECİKMEDİ

Yargıya taşınan konuyla ilgili Astrazeneca'dan yanıt gecikmedi. Firma, açılan davanın hiçbir dayanağının olmadığını belirterek, Avrupa Birliği ile anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve haklılıklarını sonuna kadar savunacağın duyurdu.

120 MİLYON'A ANLAŞILDI 30 MİLYON AŞI GÖNDERİLDİ

Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasında yapılan anlaşmada, 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu. Avrupa Birliği, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşının gönderileceği beklentisi içindeyken Astrazeneca, Avrupa Birliği'ne sadece 30 milyon doz sağlayabildi. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasındaki kriz büyüyor! AB konuyu yargıya taşıdı
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Merve Tokaz
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