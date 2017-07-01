Avrupa Birliği Helmut Kohl'ü Uğurladı
Almanya'nın eski başbakanı Helmut Kohl için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda tören düzenlendi.
Almanya'nın eski başbakanı Helmut Kohl için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda tören düzenlendi.
16 Haziran'da hayatını kaybeden Kohl, Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi ve Avrupa Birliği entegrasyonundaki oynadığı önemli rolle biliniyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin Doğu Avrupa genişlemesiyle ilgili Kohl'ün duruşunu hatırlattı: "Öğlen yemeğinde konuşmak için izin istedi. İstisna olarak o konuşma izni istedi. Gözyaşları onun konuşmasına engel oluyordu. İşte o gün Doğu Avrupa ile katılım müzakerelerinin başladığı gündü. Onun hayatındaki en mükemmel günlerden biriydi. Almanya Başbakanı olarak Avrupa'nın büyüdüğü bu tarihi ana tanıklık etmenin onun için ayrı bir anlamı vardı."
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, Kohl ile ilgili duygusal bir konuşma yaptı: "İyi uyu arkadaşım. Senin bize verdiğin en büyük hediye derslerin. Biz onları çocuklarımıza bırakıyoruz. Özgürlük, barış, güvenlik, kendi refahımızı kurmak, kendi hayallerimizi takip etmek, onların çok büyük olduğuna inanmak. Hayatında çok iyi bir iş yaptın. Onu paylaşanlar bunu için seni seviyor. Teşekkürler."
Törende Clinton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yan yana oturdu: "Bugün kabul ettiğimiz birçok şeyin arkasında onun izi var: Batı ve Doğu Avrupa'nın birleşmesi, tek pazar, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sınır kontrollerinin olmaması ki bu ülkelerin çoğu tek para birimine sahip. Mevcut şekliyle Avrupa Birliği'nin var olması gerçeği, bütün bunlar onun ismiyle bağlantılı var olmaya devam edecek."
Kohl, uzun bir rahatsızlık döneminin ardından 16 Haziran'da 87 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Tags: Helmut Cenazaler Avrupa Kohlü Almanya Birliği uğurladı Gepost: 01 juli 2017