Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nden Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin korunması çağrısı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Lübnan'ın kuzeyinde Bişerri beldesindeki Suriyeli mültecilerin belde sakinlerinin saldırılarına karşı korunması çağrısı yaptı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Lübnan'ın kuzeyinde Bişerri beldesindeki Suriyeli mültecilerin belde sakinlerinin saldırılarına karşı korunması çağrısı yaptı.

Bir Lübnanlının 24 Kasım'da Suriyeli bir mülteci tarafından vurularak öldürülmesinin ardından açıklama yapan Gözlemevi, olayın akabinde beldedeki bir grup gencin bazı Suriyeli mültecilere saldırdığını ve bazılarının da evini yaktığını kaydetti.

Öldürme olayının bireysel bir suç olduğunu ve buna verilecek cezanın da bireysel olması gerektiğini vurgulayan Gözlemevi, Lübnan makamları ile Birlermiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) başta olmak üzere uluslararası kurumlardan, Bişerri'den kaçan Suriyelilere yardım etmelerini ve onları intikam amaçlı saldırılara karşı korumalarını istedi.

Saldırılar nedeniyle beldeyi terk eden Suriyeli ailelerin sayısının 200'ü bulduğu ifade edildi.

Suriyeli bir mülteci, 24 Kasım'da, Bişerri'de tartışma yaşadığı Joseph Tavk isimli bir Lübnanlıyı ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu