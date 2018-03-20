Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Sert Düştü

Avro Bölgesi'nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, mart ayında 13,4 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, ABD ile olası bir ticaret savaşını çevreleyen endişeler, Avro Bölgesi'nin görünümünü de olumsuz yönde etkiliyor.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde mart ayında şubat ayına göre 15,9 puan azalarak 13,4 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 1,5 puanlık azalışla 56,2 puana geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da ise bu dönemde 12,7 puanlık azalışla 5,1 puana geriledi ve 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etti.

Almanya'da mart ayı Cari Durum Endeksi de şubata kıyasla 1,6 puan azalarak 90,7 puana düştü.

"Alman ekonomisi için olumlu görünüm devam ediyor"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD öncülüğündeki bir küresel ticaret çatışmasıyla ilgili endişelerin, uzmanları değerlendirmelerinde daha ihtiyatlı hale getirdiğini dile getirdi.

Güçlü avronun da ihracata bağımlı bir ülke olan Almanya'nın ekonomik görünümünü engellediğini aktaran Wambach, "Ancak uzmanların mevcut durumla ilgili olumlu değerlendirmesine devam etmeleriyle birlikte görünüm hala büyük ölçüde olumlu." ifadesini kullandı.

Öte yandan, endekse ilişkin anket, 5-19 Mart'ta 220 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.