AVMler kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri!
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AVMler kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri!

AVMler kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri!
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1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olan genelgeyle hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasakları dahil pek çok kısıtlama kaldırılmıştı. Bu kapsamda bazı yerlerin çalışma saatleri düzenlenmişti. Bu kapsamda AVMler kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte alışveriş merkezlerinin saatleri de değiştirildi. Peki, AVM çalışma saatleri ne oldu? AVMler kaçta açılıyor? İşte, AVM açılış kapanış saatleri

AVM'ler kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Temmuz sonrası için geçerli olan genelgeyle birlikte, birçok kurum, kuruluş ve işletmenin çalışma saatleri de değişiklik göstermişti. Bu durumda en çok merak edilen yerlerden biri de avm'lerin açılış ve kapanış saatleri oldu.AVM'ler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM açılış ve kapanış saatleri 2021 Peki avm'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte avm'lerin çalışma saatleri bilgisi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

1 Temmuz sonrası için geçerli olan genelge ile tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki saatlere uygun olarak çalışabileceği duyurulmuştu. Buna göre, AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri döndü.

AVMLER KAÇTA AÇILIYOR?

AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak. Bu durumda Pazar günleri de AVM'ler açık olacak ve her zamanki 10.00- 22.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

HAFTA SONU AVMLER AÇIK MI?

Kademeli normalleşme adımları sonrasında AVM'ler uzun sürenin ardından ilk kez hafta sonu günü müşterilerine hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü belirlenen çalışma saatleri içerisinde AVM ziyareti yapabilecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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