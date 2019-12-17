AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

17.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:48

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş'ın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından mbulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA