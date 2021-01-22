AVM'lerin Sahibi de Dükkan Kiracısı da Zorda
22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47
Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntıya giren işletmeler arasında alışveriş merkezleri (AVM) de var. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin sıkıntılarını aşabilmesi için tamamen ciro üzerinden kira ödeme sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.
Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntıya giren işletmeler arasında alışveriş merkezleri (AVM) de var. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin sıkıntılarını aşabilmesi için tamamen ciro üzerinden kira ödeme sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com