AVM'lerin Sahibi de Dükkan Kiracısı da Zorda

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntıya giren işletmeler arasında alışveriş merkezleri (AVM) de var. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin sıkıntılarını aşabilmesi için tamamen ciro üzerinden kira ödeme sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.