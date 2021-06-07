AVM'ler kaçta kapanıyor bugün? AVM'ler kaça kadar açık 2021? 7 Haziran AVM çalışma saatleri

Yeni genelgeye göre "AVM'ler kaçta kapanıyor bugün" sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor bugün? AVM'ler kaça kadar açık 2021? 7 Haziran AVM çalışma saatleri

AVM'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Tam kapanmanın ardından gelen Haziran ayı boyunca uygulanacak normalleşme adımları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı saatleri de değişti. Buna göre sokağa çıkma yasağı Hafta içi ve Cumartesi günleri saat 22.00'de başlıyor 05.00'te sona eriyor. Pazar günleri ise yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.