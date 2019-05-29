Avlu 44. bölüm 2. fragman (sezon finali): Kudret öldü, Zerrin kurtuldu!

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu 2. sezona bu hafta veda edecek. Avlu sezon finali fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Avlu fragmanında hapishaneye askerler tarafından yapılan müdahele görülüyor. Deniz'in sözleri ise Kudret'in öldüğünü doğruluyor. Hengameden sağ çıkan Zerrin ise "Ben bitti demeden bitmez" diyerek dışarı çıkıyor.

Avlu 44. bölüm 2. fragmanında Deniz, Kudret ile birlikte 3 kişinin daha öldüğünü, yaralıların olduğunu söylüyor. Cezaevine yapılan ve ortalığı toz duman eden baskının görüntüleri dikkat çekiyor. Zerrin ise mutfaktaki gazı açarak orayı patlatıyor ve kendini kurtarıyor. Diğer yandan ise Oğuz, Deniz ile kaçacakları tünelde yolu açmak için kesmeye başlıyor. 30 Mayıs Perşembe akşamı Star TV'de 44. bölümü ile Avlu sezon finali yapacak. İşte son bölümde yaşananlar...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 43. son bölümde artık Deniz ve Azra için geri sayım başladı. İkili, Zerrin'in cezasını bulması için planladıkları ve çabaladıkları amaçlarına ulaşmak için isyan başlatmış ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Zerrin'i içeri gelmeye ikna etmek için zayıf noktasını bulan Deniz ile Azra, çatışma noktasına geldiler. Çünkü Deniz, Zerrin'in kardeşine benzettiği ve zayıf noktası olan Emel ile dışarı çıkmak istemekte. Azra ise güvenliği düşünerek canlı yayında göstermek istemektedir.

Deniz, Azra'nın itirazlarına rağmen Emel'i gösterip Zerrin'i tehdit eder. Böylece onun cezaevine girmesini sağlar. Fakat Azra, kendini tehlikeye attığı için Deniz'e iyi bir tokat yapıştırır. Deniz'in kaçmayı planladığı tünelin ucunda ise Oğuz onu beklemektedir.

Zerrin'in içeri girmesi ile mahkeme süreci başlar. Yargılama sonrasında Zerrin suçlu bulunur. Azra, "Baştan beri bizi dinleseydiniz o kadar kişiyi kaybetmemiş olurduk" diye şikayet eder. Fakat aralarında anlaşma nedeniyle Zerrin tutuklanması sonrasında isyan sona erecek ve yönetim sahiplerine bırakılacaktı.

Avlu son bölüm finalinde ise Kudret elinde silah ile karşılarına dikiliyor. Ortalığı karıştıran hamlesi ile Kudret'in kimi vurduğu ise halen bilinmezliğini korumaktadır. Tünelden haberi olan Kudret, herkesi safdışı bırakarak kaçma niyetindedir. Vurulan kişi ise Zerrin mi yoksa onu tutan Derya mı belli değil.