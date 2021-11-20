ÇANAKKALE (İHA) - Ava çıkan 100 kiloluk ton balığı balıkçılara yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde denize açılan balıkçıların Çanakkale açıklarında attıkları Sardalya ağlarına büyük ton balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu avlamayı başardıkları ton balığının 100 kilo ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda olduğu belirlendi. Bandırmalı balıkçılar tarafından Bandırma Balık Hali'ne getirilen büyük ton balığı bir süre balık halinde sergilendi. Vatandaşlar meraklı gözlerle balığı incelerken, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Daha sonra balıkçılar ton balığını kesmeye başladı. İki balıkçı ton balığını keserken zorlandı. Balığın Kilosu 50 Liradan satışa çıktığını belirten balıkçı Metin Çokgezenler, "Bugün Çanakkale Körfezinde Sardalya avlarken av olmuş. 105 kilo ağırlığında ton balığı. Ton başlığımızı kestik ve kilosu 50 Liradan dağıtıyoruz. Halkımızdan talep var. Halk şuanda iyi talep var." diye konuştu.