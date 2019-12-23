Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada

23.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:41

DÜZCE'de, domuz avına çıkan Ahmet Çoban, tüfekle ateş edip yaraladığı domuz kendisine saldırınca tüfekle birlikte yere düştü. Avcı domuzun saldırısından belinden çıkardığı tabanca ile ateş açarak kurtuldu. O anlar avcının başındaki kask kamerasına yansıdı.

Düzce'de ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Çoban, av tüfeğiyle domuza ateş açtı. Yaralanan domuz, Ahmet Çoban'ın üzerine doğru koşarak saldırmak için hamle yaptı. Domuzdan kaçarken ayağı takılarak yere düşen avcı, elinden av tüfeğini de düşürdü. Domuz bu sırada avcının hemen yanına kadar yaklaştı. Ahmet Çoban daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile domuza ateş açtı. Domuza Çoban'ın yanında bulunan av köpekleri de saldırdı. Domuz açılan ateşle telef oldu. Avcının ölümden döndüğü anlar başına taktığı aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Çoban'ın "Tabanca olmasa gitmiştik" sözleri de yer aldı.

Kaynak: DHA