Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
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Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı

20.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:09
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda avcılar tarafından kanatlarından vurulan 2 atmaca yaralı halde bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda avcılar tarafından kanatlarından vurulan 2 atmaca yaralı halde bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından tedavi edilen atmacalar doğaya salınmaları için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kuşadası'nın kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Meriç, geçen hafta evinin önündeki ormanlık alanda yaralı atmaca buldu. Meriç, atmacayı EKODOSD üyelerine teslim etti. Derneğin gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından yapılan ilk kontrolde, av tüfeğiyle vurulduğu ve kanadında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan atmacanın kanadına platin takıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce ise İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki boş arazide arkadaşlarıyla top oynayan bir çocuk, yerde çırpınan atmaca buldu. Çocuğun ailesi, atmacayı EKODOSD gönüllülerine teslim etti. Kanadında parçalı kırık olduğu ve av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan atmacanın tedavisi de Veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından yapıldı. Tedavileri tamamlanan 2 atmaca EKODOSD üyelerince doğaya salınmaları için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.'DOĞAL YOLDAN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAR'

Atmacaların, genellikle kertenkele, kurbağa, fare ve küçük kuşlarla beslenen bir tür olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Atmacalar, bazı duyarsız ve bilinçsiz kişilerce, besledikleri kanatlılara saldırdığı için havada süzülürken vuruluyorlar. Yırtıcı kuşların doğal ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Özellikle tarım alanlarının yakınlarında yırtıcı kuşların bulunması, çiftçinin mahsullerine zarar veren kemirgenler gibi zararlıların doğal yoldan temizlenmesini sağlar. Bu nedenle daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.


- Aydın
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı
Avcıların vurduğu yaralı atmacalara doğaseverler yardım eli uzattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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