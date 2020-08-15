Avcılar yeni sezona hazır Sezonunun açılışını bekleyen avcılar, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yeni dönemi hazır olduklarını dile getirdiler.

Sezonunun açılışını bekleyen avcılar, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yeni dönemi hazır olduklarını dile getirdiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararına göre 22 Ağustos'ta açılacak olan av sezonu için avcılar heyecanla bekliyor. Açılışa sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan avcılar, Korona virüs tedbirleri gölgesinde yeni sezonu karşılayacaklar. Güvenlik önlemlerine azami düzeyde dikkat ederek yeni av sezonuna hazır olduklarını belirten Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Batır, önceliklerinin insan hayatı ve sağlık olduğunu dile getirdi.

Av sezonu açılışıyla ilgili konuşan Başkan Rıdvan Batır, Korona virüs nedeniyle avcıların da önlemlerini almaları gerektiğini belirtti. Av sezonunun açılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Batır şunları anlattı;

"Tedbirlere dikkat etmeliyiz"

"2020-2021 Av Sezonu açılışı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünyanın ve ülkemizin gündemine oturan Korona virüs salgını ve son günlerde vak'a sayısında meydana gelen artış yalnızca biz avcıların değil tüm toplumun gerekli önlemleri almasını gerektirmektedir. 22 Ağustos 2020 tarihinde av sezonu öncelikle bıldırcın, üveyik, yaban domuzu ve karga avları ile başlayacak. Av sezonunun açılmasıyla birlikte saha haritaları üzerinde belirtilen ve ava serbest olan yerlerde, gün doğumundan gün batımına kadar avlanılacak ve meskun mahal olan; köy, kasaba, çiftlik gibi yerlere yaklaşılmayacaktır. Yeni av sezonunun Korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi şartıyla tüm av camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA