Avcılar ve Kağıthane'de korona virüs denetimi
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Avcılar ve Kağıthane'de korona virüs denetimi

Avcılar ve Kağıthane'de korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar ve Kağıthane'de kısıtlama saatinde açık olduğu belirlenen işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 86 şahsa 298 bin 334 lira para cezası kesildi.

Avcılar ve Kağıthane'de kısıtlama saatinde açık olduğu belirlenen işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 86 şahsa 298 bin 334 lira para cezası kesildi.

Avcılar ve Kağıthane ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan polis ekipleri kapalı olması gerekirken açık olan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi ve Firuzköy Mahallesi, Kağıthane'de ise Çağlayan Mahallesi ve Hamidiye Mahallelerinde faaliyet gösteren eğlence mekanı, kıraathanelerde yapılan denetimlerde toplamda 86 şahsın, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suretiyle, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi. 86 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 298 bin 333 bira para cezası uygulanırken, iş yerlerinin faaliyetlerine de geçici olarak son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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