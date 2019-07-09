Avcılar Milli Eğitim Müdürü değişti

AVCILAR Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanırken, boşalan koltuğuna Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız atandı.

Avcılar'da 5 yıldan bu yana görev yapan Engin, üstlendiğim her görevi öğretmenlik mesleğine başladığım ilk günkü aşk ve şevkle, mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirmeye çalıştığını, kurumu, hep bir adım öteye taşımaya çalıştığını söyledi. Muş'a atanan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, makamların geçici olduğunu, hiçbir kişi ya da toplumun bir kesimini ayrıştırıp ötekileştirmediklerini, herkese eşit mesafede durup birleştirici, bütünleştirici bir rol oynadıklarını belirtirken, okul öncesinde, temel eğitimde, orta öğretimde ve okuma yazma seferberliğine katılım oranlarında ciddi başarılar sağladıklarını ifade ederken şöyle dedi:

"TÜBİTAK, Matematik Olimpiyatları, Avrupa Birliği Projelerinde, İSTKA projelerinde, Yerel ve Ulusal bir çok yarışmada ilçemizi layık olduğu seviyelere hep birlikte çıkardık. Ülkemizin en iyi matematikçilerini yine 5 yıl önce kurduğumuz Avcılar Matematik Olimpiyatları (AVMATO) ekibinde yetiştirdik. Ülkemiz için güzel bir örnek teşkil ederek geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin gelişimine katkı sağladık. Bu bir bayrak yarışı, sancak devir teslimidir. İlçemizde bu bayrak yarışını bir sonraki kulvara taşıyacak, eğitim sancağını bizlerden sonra devralan kıymetli arkadaşımız Barış Yıldız'a başarılar diliyorum."

Esenler Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Avcılar'a atanan yeni müdür Barış Yıldız da, Engin'in bıraktığı yerden Milli Eğitim'i daha ileri noktaya taşımaya çalışacağını söyledi.



Kaynak: DHA

- İstanbul