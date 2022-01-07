Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Avcılar gişelerinde bir kamyonet, önce beton bariyere, ardından karşı yönden gişeye giriş yapan panelvana çarptı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar gişelerinde bir kamyonet, önce beton bariyere, ardından karşı yönden gişeye giriş yapan panelvana çarptı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 07 APM 061 plakalı kamyonet, Avcılar gişelerine girerken beton bariyere vurup, aradaki telleri aşarak, karşı yönden gişeye gelen 34 DLE 009 plakalı panelvana çarptı.

Kazada kamyonet ve panelvan gişelerde sıkışırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza nedeniyle her iki istikamette birer gişenin girişi geçici olarak kapatıldı.

Araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı

Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı

Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title