Avcılar gişelerinde bir kamyonet karşı yönden gelen panelvana çarptı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar gişelerinde bir kamyonet, önce beton bariyere, ardından karşı yönden gişeye giriş yapan panelvana çarptı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 07 APM 061 plakalı kamyonet, Avcılar gişelerine girerken beton bariyere vurup, aradaki telleri aşarak, karşı yönden gişeye gelen 34 DLE 009 plakalı panelvana çarptı.

Kazada kamyonet ve panelvan gişelerde sıkışırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza nedeniyle her iki istikamette birer gişenin girişi geçici olarak kapatıldı.

Araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.