Avcılar'da yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bir motosikletli kurye ile hususi araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay dün Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirinin üzerine yürüdü. Bir süre boğuşan iki sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Tarafları olay yerinden ayrılmasıyla kavga son buldu. Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.