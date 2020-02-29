Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
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Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.

29.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:56
Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

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