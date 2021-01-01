İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar
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İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar

01.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:18

İstanbul Avcılar'daki birçok yerde havai fişekler atılarak yeni yıla girildi. Küçükçekmece'de de bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attı. Olaya müdahale eden polisler, havai fişek atan gençlere ceza kesti. Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi havai fişeklerin kullanımı yasaklamıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul Avcılar'daki birçok yerde havai fişekler atılarak yeni yıla girildi. Özellikle Tahtakale Mahallesi'nde yeni yıla girilmesine iki saat kala bazı sitelerde yüksek sesle müzik yayını yapılırken balkonlarına çıkanlar hareketli müziklere eşlik etti, bazıları da ışıklarını tempoya göre yakıp söndürdü.

SİLAH SESLERİ DE YÜKSELDİ

Saatler yeni yılın ilk dakikasını göstermesi ile birlikte evlerdeki coşku yasak olmasına rağmen peş peşe ateşlenen havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatması ile büyük coşkuya neden oldu. Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde de havai fişekler atılırken yer yer silah sesleri de yükseldi.

HAVAİ FİŞEK ATAN GENÇLERE CEZA KESİLDİ

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attı. Binanın çatılarından atılan havai fişekler ve silah sesleri üzerine bölgedeki polis ekipleri harekete geçti. Olaya müdahale eden polislerin, havai fişek atan gençlere ceza kestiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA HAVAİ FİŞEK YASAKLANMIŞTI

Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi havai fişeklerin kullanımı yasaklamıştı.

İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar
İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar
İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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